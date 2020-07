Mobilità green, sfida internazionale tra 16 città

(Fotolia)

Una sfida internazionale a colpi di spostamenti urbani a piedi, in bicicletta o con il trasporto pubblico e vince chi risparmia più CO2. A gareggiare, da oggi all'8 dicembre, sono gli abitanti di diverse città del mondo in occasione della seconda edizione del Sustainable City Tournament, competizione promossa dal consorzio “Muv – Mobility Urban Values”, progetto di ricerca finanziato dall'Ue nell'ambito del programma Horizon 2020 per migliorare la mobilità urbana e supportare le amministrazioni locali nello sviluppo di nuove politiche sostenibili attraverso i dati raccolti.

Rispetto alla prima edizione (che ha visto percorrere globalmente oltre 30.000 km in 7 settimane con un risparmio di 2 tonnellate di CO2), raddoppiano le città in gara: sono 16, tra cui due nuove italiane, Milano e Cagliari, che vanno ad affiancare Roma e Palermo. Per partecipare si scarica l'app "Muv", scegliere la città per cui si compete, iscriversi al Sustainable City Tournament e iniziare a giocare camminando, correndo, pedalando e utilizzando i mezzi pubblici.

Il torneo si concluderà con la premiazione della città più sostenibile e degli atleti che si sono distinti per la loro performance.

I dati raccolti attraverso il gioco vengono messi a disposizione per arricchire il dibattito pubblico sulla mobilità urbana e consentire ad amministratori e policy maker di migliorare i propri processi di pianificazione e proporre efficaci servizi in grado di migliorare la vivibilità delle città e diminuire l’impatto ambientale.

Oltre alle quattro italiane, partecipano al torneo: Amsterdam, Barcellona, Helsinki, Monaco di Baviera, Ghent e Oostende in Belgio, Fundao in Portogallo, Katowice, Sosnowiec e Gliwice in Polonia, Sabac in Serbia e Teresina in Brasile. Il nuovo appello alle città per entrare a far parte del network di Muv sarà lanciato ufficialmente ai primi di ottobre durante il Civitas Forum 2019 a Graz, in Austria.

A sostenere la partecipazione delle italiane sono il Politecnico di Milano per il capoluogo lombardo, Link Campus University per Roma, GreenShare per Cagliari, il laboratorio Push e il Comune per Palermo.