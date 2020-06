Verso un’economia a basse emissioni, il ruolo di Gpl e Gnl

Obiettivo decarbonizzare e la data è fissata al 2050. Lo dice l’Europa che punta ad un grande patto verde per raggiungere la neutralità climatica. Per sostenere un percorso di transizione verso un’economia a basse emissioni, occorre però valorizzare il ruolo del gas. I combustibili gassosi come Gpl e Gnl, sono le uniche soluzioni in grado di assicurare un approvvigionamento energetico sicuro e sostenibile.