Incendi Australia, 3 milioni dalla Earth Alliance di DiCaprio

Leonardo DiCaprio (Xinhua)

Earth Alliance, l'associazione ambientalista, creata nel 2019 da Leonardo DiCaprio, Laurene Powell Jobs e Brian Sheth, ha lanciato l'#AustraliaWildfireFund. Un impegno da 3 milioni di dollari, si legge sulla pagina Facebook dell'associazione, per "sostenere gli sforzi contro gli incendi, aiutare le comunità locali più colpite, consentire il salvataggio e il recupero della fauna selvatica e sostenere il ripristino a lungo termine di ecosistemi unici, con i partner Aussie Ark, Bush Heritage Australia, Wires, Emerson Collective, Global Wildlife Conservation".

La Earth Alliance, copresieduta da Di Caprio, è stata creata nel 2019, in risposta alla crisi climatica e alla perdita di biodiversità. Diverse le celebrità che si sono impegnate per sostenere gli sforzi contro gli incendi in Australia: l'attore australiano Chris Hemsworth e la popstar Elton John hanno donato ciascuno 1 milione di dollari.