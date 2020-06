Montagna e rifugi in sicurezza, le truppe alpine affiancano il Cai

Le truppe alpine collaboreranno con il Club alpino italiano nella sanificazione di alcuni rifugi e nella manutenzione dei sentieri. Una disponibilità particolarmente utile in un momento in cui un numero crescente di escursionisti sta tornando a frequentare le montagne del Paese. Il Comando delle Forze Operative Terrestri ha autorizzato i giorni scorsi il Comando Truppe Alpine a coordinare le attività di supporto, che vedranno l'importante collaborazione dell'Associazione Nazionale Alpini.

In questi giorni la sede centrale Cai ha avviato la distribuzione gratuita ai gestori dei propri rifugi di un kit-Covid, che contiene un sanificatore all'ozono per i locali, un termometro per misurare la febbre a collaboratori e avventori, un saturimetro per misurare la concentrazione di ossigeno nel sangue, mascherine e la cartellonistica da esporre con le indicazioni per i frequentatori.

La consegna formale del primo kit è in programma sabato 27 giugno al Rifugio Quintino Sella al Monviso. La prima sanificazione concordata con le Truppe alpine si è tenuta oggi al Rifugio Migliorero, nei pressi dei Laghi Inferiori dell'Ischiator (Alpi Marittime), ed è stata curata dai militari del Primo Reggimento artiglieria terrestre di Fossano. Presenti il vicepresidente del Cai Piemonte Migliorati e il Tenente Colonnello Gargaro. Per la manutenzione dei sentieri, le Truppe alpine affiancheranno i volontari Cai già da tempo impegnati, coordinandosi con i referenti regionali per la sentieristica.