A Bari arrivano i campi da basket in gomma riciclata

Due campi da basket dove sport e ambiente si incontrano. I due playground, inaugurati oggi a Bari nell’Istituto Salesiano Ss.Mo Redentore e nella Parrocchia di San Sabino, sono stati realizzati grazie ad oltre 2.000 kg ciascuno di gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso.

La gomma riciclata da Pneumatici Fuori Uso è un materiale versatile che consente di ottenere superfici sportive di alto livello e ambientalmente sostenibili. Un’innovazione tecnologica promossa e supportata da Ecopneus, la società senza scopo di lucro che opera nella gestione dei Pneumatici Fuori Uso in Italia.

Per l’assessore all’Ambiente e allo Sport del Comune di Bari Pietro Petruzzelli, "questo intervento è la prova concreta del valore dell’economia circolare: i due nuovi campi da basket inaugurati questa mattina grazie all’intervento di Ecopneus declinano al meglio i principi della sostenibilità ambientale e dello sport in chiave sociale".

"Ci auguriamo che i campi inaugurati quest’oggi siano solo i primi di molti altri che vorremmo nascessero a Bari così come in molte altre città italiane - rimarca Giovanni Corbetta, direttore generale di Ecopneus - Oltre ad essere luoghi di aggregazione belli e funzionali, aiutano a trasmettere anche un messaggio positivo, specialmente per le nuove generazioni: il riciclo dei materiali è essenziale per una crescita economica sostenibile e per il bene dell’intera collettività. Anche lo sport, oggi e nel futuro, può infatti essere ambientalmente sostenibile".

"Ogni nuovo spazio dedicato al basket è motivo di grande soddisfazione, per il movimento regionale - osserva il presidente regionale Fip Francesco Damiani - In questo caso la soddisfazione è doppia, perché si tratta di campi all'aperto e in contesti che necessitano di spazi aggregativi per la comunità. È una cornice davvero ideale per una disciplina emergente come il 3x3 su cui la federazione sta investendo risorse ed impegno. Il nostro auspicio è potervi presto organizzare qualcosa di importante".

Nelle superfici sportive in gomma riciclata Tyrefield per il basket, la gomma viene utilizzata per realizzare il tappetino di base sotto il campo da gioco. Le miscele utilizzate sono progettate per ottenere sia un adeguato assorbimento degli urti che una ottimizzazione del ritorno dell’energia elastica, che conferisce una perfetta risposta alle esigenze biomeccaniche dell’atleta, una riduzione dell’affaticamento muscolare, l’attenuazione dei microtraumi e un miglioramento complessivo della prestazione sportiva.