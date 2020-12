Finlandia, viaggiare in un Paese felice e green

Fare della sostenibilità e dei viaggi responsabili la nuova norma. E' l'obiettivo del programma nazionale di Visit Finalnd, "Sustainable Travel Finland", e Posio in Lapponia è la prima destinazione di viaggio a ricevere il marchio del programma. La Finlandia è un piccolo Paese su scala globale, eppure è tra i primi 10 Paesi più sostenibili al mondo (Environmental Perform Index). Quasi l'80% del territorio finlandese è coperto da foreste, ha le più ricche risorse di acqua dolce dell'Ue su un totale di 188.000 laghi e l'aria più pulita del mondo.

La Finlandia è anche il Paese più felice del mondo secondo il World Happiness Report del 2018, 2019 e 2020, il miglior Paese al mondo rispetto al benessere umano (Sustainable Society Index nel 2016) e si è impegnata a diventare il primo stato sociale a neutralizzare le emissioni di carbonio entro il 2035. In Finlandia, l'industria dei viaggi, così come la natura e la vita quotidiana, si basano interamente sul cambiamento delle stagioni e su uno stile di vita vicino alla natura.

"Vogliamo coltivare, conservare e preservare la nostra natura pura e incontaminata, lo stile di vita finlandese così saldamente radicato in essa, e la nostra cultura che celebra l'uguaglianza", spiega Liisa Kokkarinen, manager per lo sviluppo sostenibile di Visit Finland - Business Finland.

L'iniziativa Sustainable Travel Finland si concentra su tutte e quattro le dimensioni della sostenibilità: economica, ecologica, sociale e culturale. Il marchio viene assegnato solo alle aziende e alle destinazioni che hanno seguito l'intero programma Sustainable Travel Finland e che hanno soddisfatto i requisiti di sostenibilità.

"Mentre la Finlandia è considerata un Paese sostenibile, finora non c'è stato modo di identificare un provider turistico che si impegni per lo sviluppo sostenibile. Scegliendo un'esperienza con il marchio Stf, un viaggiatore può sostenere gli sforzi del turismo locale verso la sostenibilità e garantire che il suo viaggio abbia un impatto positivo sulla cultura e l'economia locale, riducendo al minimo gli effetti negativi sull'ambiente", continua Kokkarinen.

"Prima della pandemia, il turismo in Finlandia era in rapida e costante crescita, e questo è uno dei motivi per cui stiamo investendo così tanto nella sostenibilità. La pandemia ci ha dato il tempo di prepararci e una volta che sarà possibile tornare a viaggiare, dovremmo essere in grado di accogliere i nostri ospiti internazionali in una Finlandia più forte, resiliente e sostenibile", dice Kokkarinen.

Più di 500 aziende e destinazioni hanno già fatto domanda per aderire al programma. Finora, 57 aziende e 1 destinazione hanno completato il percorso e sono state premiate con il marchio Sustainable Travel Finland. Posio, una piccola comunità lappone di poco più di 3.000 abitanti, è la prima destinazione di viaggio ad essere stata premiata con il marchio Sustainable Travel Finland e si trova anche nella Top 100 delle destinazioni sostenibili del 2020 stilata dalla fondazione globale Green Destinations e dai suoi partner.

I parchi nazionali di Riisitunturi e Syöte, il canyon di Korouoma, il lago Livojärvi, la "riviera della Lapponia" e il centro culturale di Pentik-mäki creano un ambiente unico per viaggi all’insegna della natura e della cultura.

Posio, spiega Marja Hannula, managing director di Posio Travel, "è conosciuta come la gemma nascosta della Lapponia finlandese. Le aziende locali sono impegnate attivamente da anni nella sostenibilità del proprio operato. Come risultato del programma Sustainable Travel Finland, le aziende hanno adottato nuove misure di sostenibilità come il risparmio energetico e idrico e hanno aumentato il consumo di cibo prodotto localmente".

In Lapponia, anche la stazione sciistica di Pyhä, a impatto zero rispetto alle emissioni di carbonio, ha ottenuto il marchio e ora punta a diventare il centro sciistico più pulito del mondo.

I viaggiatori possono trovare esperienze sostenibili anche in altre parti della Finlandia, come a Suomenlinna, che è un luogo patrimonio dell'Unesco sulla costa di Helsinki, Aavameri, che organizza spedizioni in kayak via mare di più giorni nel Parco Nazionale dell'Arcipelago e Turku e il Silent People Meadow Cafe and Restaurant nella Lakeland, che offre una mostra all'aperto, caffè sul fuoco vivo e deliziose crepes finlandesi al burro.