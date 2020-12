Poste partecipa al premio Cresco Award a sostegno dei Comuni d’Italia

BEST PRACTICES

Poste Italiane partecipa al premio Cresco Award Città Sostenibili 2020, promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea e del Ministero dell’Ambiente, che premia e mette in risalto l’impegno dei comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori.

L’azienda ha scelto anche quest’anno tre progetti di Piccoli Comuni, che si distinguono sullo sviluppo sostenibile per “vivacità, originalità e impegno green”. I comuni vincitori sono Castel d’Aiano (BO) con il progetto “Accrescimento resilienza in ecosistemi forestali”; Montegrimano Terme (PU) con il progetto “Magic Montefeltro”; Oliveri (ME) con il progetto “Partecipazione attiva”.

L’iniziativa si inserisce nella mission di Poste di essere, attraverso la rete capillare di uffici postali, un collegamento tra le istituzioni, il territorio e i servizi del Paese cui contribuisce con numerose iniziative tra cui, nei piccoli comuni, il Wi-Fi gratuito, la flotta green e l’abbattimento delle barriere architettoniche degli uffici postali.

