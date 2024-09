Biodiversità: Miglioranza (Findus), ‘progetto ‘Futuro Fiorito’ celebra la biodiversità nel suo splendore’

“Futuro Fiorito è volto a lavorare su uno dei nostri asset fondamentali, la sostenibilità. Abbiamo scelto un’edicola per il richiamo semantico: è il luogo dell’informazione e nell’antichità rappresentava un tempio. Vogliamo quindi celebrare la biodiversità in tutto il suo splendore e la sua forza”. È quanto affermato da Marco Miglioranza, Head of Marketing Findus, in occasione del lancio del progetto “Futuro Fiorito”, che dal 24 al 28 settembre trasforma l’edicola di Piazza XXIV Maggio di Milano in un laboratorio in fiore ricco di attività e workshop per educare le persone di tutte le età alla salvaguardia del Pianeta e delle sue specie ed aumentare la consapevolezza sulla biodiversità.