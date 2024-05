“Ci occupiamo di sostenibilità sin dal 1902, ben prima che l’argomento fosse topic all’interno delle discussioni nazionali e internazionali". parole di Valentina Boccia, direttore generale Fondazione Asilo Mariuccia, intervistata in chiusura del convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da Sostenibile Italia in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.