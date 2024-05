“Ci occupiamo di sostenibilità sin dal 1902, ben prima che l’argomento fosse topic all’interno delle discussioni nazionali e internazionali". parole di Valentina Boccia, direttore generale Fondazione Asilo Mariuccia, intervistata in chiusura del convegno 'Come rendere concreta la Sostenibilità' organizzato da SostenibileOggi in collaborazione con Adnkronos, nella mattinata di martedì 7 maggio al Palazzo dell'Informazione a Roma.