Buone pratiche green, al via la XII edizione del Premio Vivere a Spreco Zero

Le buone pratiche non vanno in vacanza: la campagna Spreco Zero di Last Minute Market lancia il bando della 12esima edizione del Premio Vivere a Spreco Zero.

Il contest si rivolge a enti pubblici, imprese, cittadini, scuole, associazioni per individuare e promuovere i progetti e le azioni concrete e virtuose nell’ambito del contrasto allo spreco di alimenti, acqua, energia, della prevenzione dei rifiuti, della mobilità sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, dell’uso efficiente delle risorse naturali, dell’educazione alimentare e alla sostenibilità, della promozione dell’economia circolare e, in generale, di una visione sostenibile in armonia con gli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Un premio dedicato ai progetti innovativi e potenzialmente replicabili in altri contesti.

Vivere a #sprecozero è una denominazione mutuata dal saggio omonimo dell’economista Andrea Segrè, fondatore di Last Minute Market e della campagna Spreco Zero, un libro pubblicato nel 2011 da Marsilio ('Vivere a Spreco Zero. Una rivoluzione alla portata di tutti'). Il premio si è sviluppato come contest annuale, ampliando la platea e le categorie coinvolte, con tanti Ambasciatori di buone pratiche, perché - spiega Andrea Segrè - "i grandi obiettivi hanno bisogno di supporter esemplari per arrivare all’attenzione concreta dei cittadini ed essere condivisi nelle nostre vite. Andrea Maggi è il nostro Ambasciatore di buone pratiche 2023, una figura di riferimento per i giovani ma anche per gli adulti: è il 'prof' iconico della Tv e dei social ed è un insegnante nel suo quotidiano, coltiva un legame concreto e vitale con i giovani della GenZ e Alpha, rappresenta quel ponte di futuro che insieme vogliamo costruire attraverso il Premio Vivere a Spreco Zero".

Le candidature dovranno pervenire fra il 21 giugno e il 15 novembre 2023 attraverso il form pubblicato nella homepage del sito sprecozero.it (https://www.sprecozero.it/premio-a-vivere-sprecozero-edizione-2024/#candidatura2024).