“L’Italia è leader europea sull’economia circolare e bisogna rivendicarlo sempre di più perché non tutti lo sanno”. Lo ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente di Legambiente, a margine della tappa del tour organizzato dalla associazione ambientalista i "Cantieri della transizione ecologica” ospitata a Modugno (Bari) in una delle 60 aziende di raccolta dell'olio minerale usato del consorzio Conou. Per il presidente degli ambientalisti l’economia circolare alleggerisce le bollette energetiche.