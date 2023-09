Circonomia riparte da Roma con il Rapporto sulla transizione green

Saranno tanti gli appuntamenti in programma per l’ottava edizione del festival dedicato all’economia circolare, organizzato da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) ed Eprcomunicazione. Anche per gli appuntamenti live la casa di Circonomia sarà Palazzo Banca d’Alba, con la sala convegni messa a disposizione dal Title sponsor Banca d’Alba

Circonomia, il Festival dell’economia circolare e della transizione ecologica, riparte da Roma il 14 settembre con la presentazione del Rapporto sulla transizione 'green' in Italia e in tutti i Paesi dell’Unione europea; poi tanti appuntamenti ad Alba fino al Green Music Contest il 27 ottobre in collaborazione con Collisioni, il Festival AgriRock.

Saranno tanti gli appuntamenti in programma per l’ottava edizione del festival dedicato all’economia circolare, organizzato da Gmi (Greening Marketing Italia), Cooperativa Erica, Aica (Associazione internazionale per la comunicazione ambientale) ed Eprcomunicazione. Anche per gli appuntamenti live la casa di Circonomia sarà Palazzo Banca d’Alba, con la sala convegni messa a disposizione dal Title sponsor Banca d’Alba. La prima tappa di Circonomia Live sarà il 14 settembre mattina a Roma, con l’evento di presentazione del Rapporto annuale del Festival. Titolo dell’iniziativa 'Transizione ecologica: a che punto è l’Europa?', parteciperanno all’incontro, che si terrà in collaborazione con l’Associazione Civita presso la Sala 'Gianfranco Imperatori' di Piazza Venezia 11 (inizio alle 9.30), il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, la vicecapogruppo del Pd alla Camera Simona Bonafé, il presidente di Legambiente Stefano Ciafani, il direttore generale di Confindustria - Cisambiente Lucia Leonessi, il presidente del Consorzio Nazionale degli Oli Minerali Usati Riccardo Piunti. La giornata, introdotta da un saluto di Gianni Letta, presidente dell’Associazione Civita, vedrà un intervento del ministro dell’ambiente Gilberto Pichetto Fratin e si concluderà con un confronto a più voci tra la giornalista Tonia Mastrobuoni, autrice del libro 'L’erosione', atto di accusa contro le destre europee 'sovraniste' e antiecologiche, e i giornalisti Italo Bocchino e Flavia Perina.

Dopo la tappa romana Circonomia tornerà nella consueta cornice delle Langhe, con numerosi appuntamenti: si parte mercoledì 20 settembre alle 10.30 al Cinema Moretta (corso Langhe 105, Alba) con lo spettacolo dedicato alle scuole superiori del territorio 'Yes I Can', a cura del Consorzio Ricrea, con lo storyteller Luca Pagliari che dialogherà con Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione di Ricrea e Roberto Cavallo. Si prosegue presso la sala convegni del Palazzo Banca d’Alba (via Cavour, 4) alle 17.30 con l’incontro 'Quando l’accoglienza e la sostenibilità arricchiscono un territorio - L’economia circolare del turismo': dopo i saluti del presidente Atl LangheMonferratoRoero Mariano Rabino, si confronteranno sul tema Michil Costa, Manager Hotel La Perla e presidente Maratona dles Dolomites, Mariangela Franch, docente di Management e di Marketing e della gestione dello sviluppo sostenibile nel settore turistico Università di Trento, Sergio Gargiulo, presidente Federalberghi Capri e Eva Codina Candelich, General Manager Casa di Langa. La moderazione sarà a cura di Bruno Bertero, direttore Atl LangheMonferratoRoero.

Giovedì 21 settembre, alle 16.30, sempre in Banca d’Alba con 'Quando essere sostenibili conviene! - L’economia circolare nella rendicontazione non finanziaria: le nuove direzioni dell’Europa tra Esg e Ets'. Realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Asti, il dibattito sarà condotto da Fabrizio Fiocchi, ESGeo e Laura Corazza, Unito, cui seguiranno gli interventi di alcune aziende che presenteranno i propri rapporti di sostenibilità, da Feralpi a Morato pane, da Greenthesis Group a La Filippa e Silvateam. Concluderà l’evento un confronto tra Piercarlo Rossi, professore dell’Università degli Studi di Torino e membro del Consiglio di Amministrazione della Banca d’Alba e Gian Luca Galletti, già ministro dell’Ambiente e presidente di EmilBanca e membro del Cda di Nomisma.

L’intenso programma di giovedì 21 settembre si concluderà alle 21 con l’incontro delle Top Voices Ambiente 2023 di Linkedin Alice Pomiato, Andrea Grieco, Nicola Lamberti, Ottavia Belli, Tommaso Perrone e Giuseppe Manno. I saluti iniziali saranno a cura del direttore di LinkedIn Notizie Marco Valsecchi e di Massimo Marengo di Albasolar, la conduzione della serata a cura di Roberto Cavallo.

Venerdì 22 settembre alle 15.30 si terranno 'Gli Stati generali dell’economia circolare in Provincia di Cuneo - a cura di Fondazione Crc'. A condurre l’evento sarà Emanuela Rosio, direttrice di Envi.info mentre Roberto Cavallo presenterà il Progetto Economia Circolare della Fondazione Crc. A seguire dibattito tra Ezio Raviola, Fondazione Crc, Giuliana Cirio, Confindustria Cuneo, Dennis Maseri, Confcooperative e Samanta Silvestri, Csv Cuneo. Concluderà l’incontro una lectio di prospettiva di Michele Moretti, Sostenibilità Facile su 'Blockchain, Intelligenza Artificiale, Internet delle cose e molto altro a servizio dell’economia circolare'.

Alle 18.30 invece si terrà la presentazione del libro 'Che il mondo ti somigli' con il presidente di Confcooperative Nazionale Maurizio Gardini che dialogherà con le autrici Allegra Groppelli e Beba Slijepcevic, moderati da Carlo Borgogno della Libreria Milton di Alba. A seguire il confronto tra Silvio Barbero, dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo; Massimo Centemero, direttore Consorzio Italiano Compostatori e Agronomo; Roccandrea Iascone, Consorzio Ricrea Acciaio e Tino Cornaglia, Banca d’Alba.

Gran finale, anche quest’anno, con il quarto raduno annuale dei Green Heroes, nella mattinata di sabato 23 settembre: a partire dalle 10 Annalisa Corrado, Francesco Ferrante e Roberto Bragalone presenteranno i campioni dell’economia circolare del Kyoto Club scelti insieme ad Alessandro Gassmann. Dalle 16 presso la libreria Milton si terrà la Notte Verde delle Librerie con la presentazione a partire dalle 15.30 di quattro libri alla presenza degli autori: 'Iran, donne e rivolte' (Scholé, 2023) di Sara Hejazi; alle 16.30, 'La svolta. Come cambiare vita con resilienza e pensiero strategico' (Feltrinelli, 2021) di Paola Gianotti; alle 17.30, 'Un due tre stella' (Mimesis, 2023) di Fabrizio Meni; alle 21:15, 'Viaggi di sola andata (e qualche ritorno)' (TS Edizioni, 2023) di Davide Demichelis.

Infine, grandi novità per la terza edizione del Green Music Contest, il concorso di musica dedicato all’ambiente: da quest’anno, infatti, si svolgerà in collaborazione con il Festival AgriRock Collisioni e la serata finale, con la partecipazione di cantanti provenienti da ogni parte d’Italia, si terrà presso il Circus a Parco Tanaro venerdì 27 ottobre. Gli incontri di Circonomia Live in programma ad Alba si svolgeranno nella sala convegni di Palazzo Banca d’Alba. Tutti gli eventi di Circonomia 2023 sono aperti al pubblico e trasmessi sulle varie piattaforme social e su Circonomia Tv.