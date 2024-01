Cittadinanzattiva: "La corretta informazione aiuta la nutrizione sostenibile e la lotta a sprechi"

A Marca Bologna presentati i risultati di un progetto pilota di sensibilizzazione per i consumatori, promosso con il supporto non condizionante dell'Unione Olio di Palma Sostenibile. La fiera bolognese è stata anche l'occasione per un confronto fra associazioni, aziende ed enti certificatori sulla normativa europea contro la deforestazione e il degrado forestale e sullo stato di avanzamento del sistema di tracciabilità ‘Prism’, che aiuterà i membri della Roundtable on sustainable palm oil (Rspo) a dimostrare la conformità all’Eudr degli approvvigionamenti.