Clima, professor Mancuso: "Coprire città di alberi per affrontare avvenimenti futuri"

“Una delle operazioni fondamentali che dovremmo fare per dare alle nostre città la possibilità di essere resistenti nei prossimi anni a ciò che comporta il riscaldamento globale, è coprirle di alberi” così Stefano Mancuso, scienziato, professore Università di Firenze e accademico ordinario dell’Accademia dei Georgofili, in occasione della conferenza stampa di mercoledì 8 novembre a Milano, organizzata per presentare “Prospettiva Terra”, il network di realtà impegnate per affrontare il riscaldamento globale. Mancuso è un degli ideatori del progetto, insieme a Marco Girelli, CEO Omnicom Media Group.