Coca-Cola Hbc Italia al Meeting con uno spazio dedicato a sostenibilità e riciclo

Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, torna al Meeting di Rimini, in programma fino al 25 agosto, con uno spazio interamente dedicato alla sostenibilità.

Presso il padiglione A1 della fiera di Rimini tutti i visitatori potranno toccare con mano l’impegno dell’azienda nel favorire un progresso sostenibile e inclusivo e partecipare a 'Missione Coca-Cola', sfida a quiz sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare e un’occasione per approfondire queste tematiche e rispondere ai dubbi più comuni.

Per i partecipanti più attivi, in premio gadget brandizzati, buoni sconto e gustose sorprese a base di miele, frutto del progetto speciale lanciato in occasione dell’ultima edizione del Rapporto di Sostenibilità dell’azienda 'La Scelta di Guardare Lontano' e che ha visto le api protagoniste. Coca-Cola HBC Italia ha infatti adottato un alveare per ciascuna delle regioni in cui sono presenti i suoi sei stabilimenti produttivi e la sede centrale, per proteggere 1,8 milioni di api, che contribuiranno a salvaguardare la biodiversità del territorio e consentiranno la riproduzione degli organismi vegetali, come ad esempio lo zucchero e gli agrumi necessari per molte delle bevande Coca-Cola.

All’interno dello spazio sarà presente anche un eco-compattatore Coripet dove i visitatori potranno contribuire attivamente alla raccolta di bottiglie in Pet e scoprire le proprietà di questo materiale.

“Siamo felici di tornare in presenza al Meeting di Rimini 2023 con uno stand che permette ai visitatori di potersi immergere nel nostro 19esimo Rapporto di Sostenibilità - dichiara Giangiacomo Pierini, direttore Corporate Affairs e Sostenibilità di Coca-Cola Hbc Italia - Quello della sostenibilità è un tema sempre più importante per l’opinione pubblica e con la nostra partecipazione vogliamo aiutare tutti i visitatori a chiarire i dubbi e le domande più comuni, permettendo loro anche di supportarci attivamente nel nostro obiettivo di incrementare quanto più possibile la raccolta e il riciclo degli imballaggi per bevande in Pet”.