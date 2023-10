Si è tenuta nell’ambito della 40^ Assemblea Annuale dell’ANCI presso la Fiera di Genova, la cerimonia di premiazione dell’VIII edizione del contest “Cresco Award Città Sostenibili”, realizzato dalla Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Premiato l’impegno dei Comuni italiani che si sono distinti sul fronte della sostenibilità con progetti per lo sviluppo dei territori in linea con gli obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU.