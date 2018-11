Bershka aderisce a Join Life, la moda è sostenibile

Bershka aderisce allo standard di etichettatura Inditex Join Life che comprende capi realizzati con le materie prime più sostenibili (cotone organico, poliestere riciclato e Tencel Lyocell), utilizzando tecnologie di produzione tessile rispettose dell'ambiente. Attualmente, il 13% dei capi Bershka sono già prodotti Join Life.

I prodotti Join Life sono esempi delle migliori pratiche in materia di sostenibilità e introducono progressi nell'eco-efficienza dei tessuti. Inoltre, questi articoli sono prodotti da fornitori con il punteggio più alto in merito alla conformità al Codice di Condotta Inditex e che dimostrano anche le migliori prestazioni ambientali nella lavorazione a umido (lavaggio, stampa e tintura).

L'applicazione dello standard Join Life è un passo verso la creazione di moda sostenibile da parte di Bershka, che soddisfa gli elevati standard di Inditex in termini di tutela dei diritti umani e promozione delle norme internazionali sul lavoro, standard di salute e sicurezza dei prodotti e aspetti ambientali.

Bershka ha utilizzato questi criteri di sostenibilità nella progettazione di molti dei capi delle collezioni uomo e donna esistenti, tutti contrassegnati dall'etichetta Join Life.

Tra le altre iniziative sulla sostenibilità, Bershka ha recentemente lanciato un programma per la raccolta di indumenti usati utilizzando contenitori in-store in Spagna. Questo progetto mira a fornire una seconda vita ai capi raccolti, supportando lo sviluppo di progetti sociali e ambientali.

Inoltre, il 92% dei negozi del marchio è già eco-efficiente (ovvero consumano il 20% in meno di elettricità e il 40% in meno di acqua rispetto ai negozi convenzionali) e il 100% delle scatole utilizzate per le spedizioni online è costituito da cartone riciclato.