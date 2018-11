Libri, arrivano le storie di imprenditori virtuosi

(Fotolia)

Raccontare gli imprenditori virtuosi che hanno dimostrato come sia possibile operare sul mercato globale, creando ricchezza e sviluppo in modo sostenibile. Con questo obiettivo la rivista mensile Il Salvagente, edita da Matteo Fago e diretta da Riccardo Quintili, lancia la collana Libri Salvagente, dove ai diritti dei consumatori si affiancheranno anche i valori di chi fa impresa in maniera corretta e rispettosa.

Il primo libro della collana Libri Salvagente de Il Salvagente sarà “Tutto e subito”, scritto a quattro mani da Paolo Pollacino ed Elisabetta Ruffino, che descrive l’esperienza di MotivexLab: azienda nata da un ex pilota di rally che oggi è leader nei controlli qualità delle componenti automotive, garantendo la consegna dei risultati di prove di laboratorio in 24 ore.

La seconda proposta editoriale riguarderà Nicola Savino, già membro del consiglio direttivo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, che con il manuale intitolato “Il Dematerializzatore” intende aiutare le imprese ad avviare un processo di riconversione aziendale sulla presenza e gestione cartacea dei documenti, suscitando al contempo un abbattimento dei costi ed un sostegno ecologico che – se venisse adottato su larga scala – apporterebbe un contributo significativo nella lotta agli sprechi e all’inquinamento.

Gli altri titoli già annunciati riguardano i volumi di Matteo Fago, editore del Salvagente e della collana. “I diritti dei consumatori e i valori etici degli imprenditori che operano nell’interesse generale sono strettamente interconnessi, e con Libri Salvagente intendiamo mettere in luce i messaggi positivi delle loro storie professionali, con la certezza che possano essere d’ispirazione per una nuova visione del sistema produttivo” dichiara Matteo Fago. I primi volumi saranno disponibili all’acquisto, sul sito de Il Salvagente e su Amazon, a partire da venerdì 12 ottobre.