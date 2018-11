In azienda il tempo diventa bonus

(Fotolia)

Impegnati, stressati, sempre di corsa. La vita quotidiana è una continua lotta contro il tempo per riuscire a far quadrare tutto: lavoro, famiglia, impegni, interessi. E il tempo è diventato un lusso. Se ne sono accorte le aziende, che corrono ai ripari con i corsi per la gestione del tempo, iniziative contro lo stress, discipline strutturate come l’Anxiety and Stress Management.

Le ultime ricerche di Top Employers Institute (l’ente certificatore che valuta le eccellenze aziendali a livello HR in 1300 aziende in 115 Paesi di tutto il mondo) rivelano che a livello aziendale l’attenzione verso il work-life balance è sempre più accentuata e spesso declinata in modalità innovative e personalizzate, con una particolare attenzione alle esigenze dei dipendenti.

Il tempo viene considerato come un vero e proprio bene di lusso e gestito con modalità e dinamiche che si avvicinano molto a quelle che regolano la distribuzione dei bonus. E i dipendenti apprezzano.

Ecco i dati delle 90 aziende certificate Top Employers Italia 2018 su come i dipendenti usufruiscono della gestione del tempo in ottica di work-life balance: il 74% usufruisce di orari flessibili, il 30% utilizza lo smart working, il 36% sfrutta la possibilità della riduzione delle trasferte di lavoro. Ancora più mirati, i benefici usufruiti in favore delle famiglie: il 52% dei dipendenti utilizza i congedi speciali per i genitori, il 44% i contributi per assistenza ai bambini, il 48% la possibilità di portare la famiglia/i bambini in azienda in un giorno lavorativo.

"Sono dati significativi, che dimostrano come le aziende abbiano compreso la necessità di soddisfare i bisogni della società e delle persone che ne fanno parte: in primis, i propri dipendenti - commenta Davide Banterla, Senior HR Project Manager di Top Employers Institute - Per questo, le più attente hanno deciso di implementare e strutturare sempre meglio un sistema di welfare che aiuti il dipendente a percepire il valore di altri elementi e benefit oltre a quello retributivo. E il tempo è un valore fondamentale. Nel venire incontro alle esigenze delle persone, il work-life balance si conferma prioritario e contribuisce a creare un rapporto di fiducia e un engagement in cui sono i dipendenti a 'fare' un’azienda d’eccellenza, e non viceversa".

Esempi virtuosi di come la gestione del tempo venga considerata e percepita come importante elemento strategico arrivano da due aziende certificate Top Employers 2018. Railway ha lanciato il progetto "Time bonus": al dipendente che si sia distinto per valore e qualità della performance vengono elargite ore di permesso supplementari retribuite che non incidono su ferie o permessi aziendali. 'Bonus di tempo' che sono cedibili ai colleghi, in un’ottica di solidarietà aziendale.

Il progetto Smart Working di Servier prevede un ambiente di lavoro più attento alle necessità individuali permettendo ai dipendenti di lavorare per un giorno a settimana da casa. In tal modo si favorisce una migliore conciliazione di vita professionale e vita privata, e si permette di lavorare in modo sempre più autonomo e responsabile. In una prima fase pilota sono state coinvolte 19 persone, che aumenteranno gradualmente. Il progetto è stato accolto con grande favore da parte dei dipendenti con un’adesione di circa il 90% delle posizioni cui è applicabile.