Coca-Cola Hbc Italia, impianto Oricola a tutto riciclo

Tra i primi siti produttivi in Italia a utilizzare plastica (Pet) 100% riciclabile e a implementare, sin dal 1991, la tecnologia di soffiaggio in linea delle bottiglie Pet, lo stabilimento di Oricola di Coca-Cola HBC Italia si conferma un esempio di eccellenza anche per sostenibilità ambientale: lo stabilimento, infatti, è dotato di pannelli fotovoltaici e di un impianto di cogenerazione ad alta efficienza che produce energia, calore e acqua refrigerata in quantità tale da renderlo potenzialmente autosufficiente.

Inoltre, nel 2017 è stato inaugurato il nuovo impianto di depurazione delle acque di scarico in grado di trasformare i rifiuti in biogas che ha ulteriormente contribuito alla riduzione dei consumi di energia, che nel 2017 è stata del 18,3% rispetto al 2015. Lo stabilimento abruzzese ha registrato una diminuzione dell’utilizzo di acqua per litro di bevanda prodotta del 9,2%, con un risparmio del 21% rispetto al 2015. Il sito di Oricola ha inoltre avviato a riciclo il 99,2% dei rifiuti prodotti.

Coca-Cola HBC Italia, il principale imbottigliatore di prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, ha pubblicato il quattordicesimo Rapporto di Sostenibilità 2017, quest’anno redatto secondo i nuovi standard di riferimento globale per il sustainability reporting GRI Standards e certificato dalla società di revisione Denkstatt.

I risultati dello stabilimento di Oricola (AQ), insieme a quelli degli altri siti produttivi dell’azienda, hanno contribuito a confermare la presenza nella top three europea e mondiale del Dow Jones Sustainability Index di Coca-Cola Hellenic Bottling Company, che ha annunciato i nuovi obiettivi in termini di sviluppo sostenibile per il 2025, un ulteriore passo dopo quelli già fissati per il 2020 e perseguiti dall’azienda negli ultimi anni.

"Siamo orgogliosi dei risultati ottenuti dallo stabilimento di Oricola, presente da tre decenni sul territorio e cresciuto negli anni nel totale rispetto dell’ambiente che lo circonda – dichiara Vitaliy Novikov, amministratore delegato di Coca-Cola HBC Italia – Questo traguardo è frutto dell’impegno e dell’attenzione quotidiana dei nostri colleghi per la gestione responsabile di risorse come acqua ed energia e la riduzione dell’impatto delle nostre attività".

L’impegno di Coca-Cola HBC Italia in termini di sostenibilità si traduce anche in attività di formazione e sviluppo dedicate ai propri dipendenti come i “Total Quality Day”, giornate in cui la produzione si ferma per coinvolgere tutte le funzioni aziendali nell’approfondimento di temi di Qualità, Food Safety, Sicurezza e Ambiente. Nel 2017 sono state complessivamente 1.423 le ore di formazione erogate allo staff di Oricola.