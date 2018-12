A Lottomatica il premio Biblioteca Bilancio Sociale 2018

Premio BBS - Biblioteca Bilancio Sociale 2018, per la categoria Identità e Visione, una delle quattro macro aree che caratterizzano la Responsabilità Sociale di Impresa secondo la BBS, a Lottomatica. Il riconoscimento, giunto alla quinta edizione, ha come obiettivo la qualificazione dei contenuti pubblicati nei bilanci di sostenibilità con l’intento di diffondere al più ampio pubblico possibile i valori di Corporate Social Responsibility espressi dalle aziende.

A Lottomatica viene così riconosciuto il lavoro e l’impegno verso un approccio alla sostenibilità sempre più organico e integrato, incentrato sui valori cardine che definiscono la cultura aziendale e ispirano il comportamento dentro e fuori l’azienda, tra cui: innovazione, responsabilità, autenticità e collaborazione.

L’approccio innovativo nelle relazioni verso clienti e rivenditori passa attraverso un progetto definito “Phygital” che integra l’offerta sulla rete fisica con soluzioni digitali all’avanguardia; la responsabilità nei confronti delle persone e degli asset aziendali, creando avanzati protocolli di sicurezza informatica; autenticità e trasparenza verso la comunità attraverso la promozione e il sostegno a progetti di pubblica utilità, tra cui quello realizzato in partnership con il Coni a favore delle famiglie e dei giovani inseriti in situazioni di estremo disagio in aree difficili del Paese.

E ancora, la collaborazione con i rivenditori e gli altri partner commerciali per migliorare e semplificare la gestione delle relazioni quotidiane, passa anche attraverso l’introduzione di soluzioni tecnologiche innovative in funzione delle loro esigenze operative e organizzative e procedure amministrative e di comunicazione più immediate. Infine Lottomatica, grazie alla collaborazione con le autorità competenti e altri organismi di monitoraggio e ricerca, ha continuato a promuovere e sostenere il presidio di legalità e l’adozione dei più elevati standard di Gioco Responsabile.