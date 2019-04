In tavola l''official water' sul cambiamento climatico

Un'etichetta e una mostra per stimolare una riflessione sul cambiamento climatico. Il Gruppo Acque Minerali Bracca, official water del progetto 'Capire il cambiamento climatico' - Experience Exhibition, la mostra immersiva e interattiva al Museo di Storia Naturale di Milano fino al 26 maggio 2019, da oggi condivide anche il messaggio dell'esposizione con i propri consumatori attraverso 1.500.000 bottiglie in vetro 'a tema' con retroetichetta personalizzata.

"Abbiamo deciso di sostenere e condividere lo scopo di questa mostra al fine di sensibilizzare il pubblico e generare una riflessione su temi non più procrastinabili attraverso un altro linguaggio, più diretto e suggestivo - spiega Luca Bordogna, amministratore delegato del Gruppo Bracca - Un aspetto, questo della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente, al quale il Gruppo Acque Minerali Bracca pone particolare attenzione, infatti, siamo stati la prima azienda al mondo ad utilizzare l’imballaggio 'LitePac', prodotto dall’azienda tedesca Krones, vincendo l’Oscar per il miglior imballaggio 2012 indetto dall’Istituto Italiano Imballaggio".

L’imballo invisibile, costituito da due fili dal peso di tre grammi ciascuno, uno orizzontale per tenere unite le bottiglie e uno verticale per il trasporto, sostituisce il tradizionale imballo in pellicola di plastica termoretraibile. La confezione invisibile riduce del 12,4% il consumo di energia necessaria per il confezionamento e del 14,8% la quantità di plastica da smaltire.