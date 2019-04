Dall'ambiente al sociale, l'impegno di Fca

(Fotolia)

Negli ultimi otto anni, gli stabilimenti mass-market di carrozzeria e stampaggio di Fca (Fiat Chrysler Automobiles) hanno ridotto le emissioni di CO2 del 27%, utilizzato il 38% in meno di acqua e generato il 62% in meno di rifiuti per ogni veicolo prodotto. E ancora: i dipendenti sono stati coinvolti in iniziative di sostenibilità e fornito 2,4 milioni di suggerimenti per continuare a migliorare prodotti e processi, e nel 2018 hanno anche offerto oltre 174.000 ore lavorative per attività di volontariato. Circa 24 milioni di euro la cifra stanziata lo scorso anno a favore di iniziative di beneficenza.

Sono alcuni dei dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità 2018, pubblicato oggi sul sito internet di FCA in occasione dell’assemblea degli azionisti. L'impegno per lo sviluppo di veicoli più sostenibili (4,8 milioni di veicoli consegnati in tutto il mondo nel 2018) passa attraverso la ricerca di motori più efficienti, di tecnologie elettrificate, di una migliore aerodinamica, alleggerimento del veicolo e nuove soluzioni per la sicurezza e la qualità del prodotto. Insomma, nella sostenibilità l'innovazione gioca un ruolo di primo piano. Il 1 giugno 2018, il Gruppo ha presentato il business plan per il 2018-2022 con un focus sullo sviluppo tecnologico: guida autonoma, connettività e progressiva elettrificazione dei veicoli.

Nel 2018 sono state lanciate le versioni ibride delle nuove Jeep Wrangler 2018 e Ram 1500 modello 2019. Inoltre sono state presentate al Salone Internazionale di Ginevra 2019, le versioni plug-in ibrida di Jeep Renegade e Compass e i concept di Alfa Romeo Tonale e Fiat Concept Centoventi. FCA ha continuato la collaborazione con Waymo, la società di auto a guida autonoma di Google, annunciando un accordo per aggiungere fino a 62.000 minivan Chrysler Pacifica Hybrid alla flotta di auto a guida autonoma.