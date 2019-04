Distretto della Felicità, qui conta il benessere dei dipendenti

(Fotolia)

Il benessere dei dipendenti? Un obiettivo imprescindibile. E' per questo che un pool di imprese calzaturiere di San Mauro Pascoli, comune dell'Emilia Romagna, si è dato il nome di "Distretto della Felicità", quello del progetto che li vede impegnati in iniziative volte a migliorare la qualità della vita dei dipendenti. Il progetto, condiviso tra istituzioni pubbliche e imprese, mira alla conciliazione e armonizzazione dei tempi liberi e di lavoro per una migliore qualità della vita. Dal 2014 il progetto coinvolge il distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli o Basso Rubicone nei comuni di San Mauro Pascoli, Savignano sul Rubicone e Gatteo.

Nasce per rispondere a una criticità: la perdita di attrattività del lavoro nelle imprese calzaturiere verso le nuove generazioni e le donne, a causa principalmente di un rigido assetto organizzativo della produzione che non riusciva a conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie e a rispondere alle esigenze dei giovani. Su questo le imprese coinvolte nel Distretto della Felicità hanno lavorato con azioni concrete. Quali?

La modifica degli orari di lavoro, il coinvolgimento dell’amministrazione comunale per modificare i servizi alle famiglie (orari scolastici o dei medici, modifica dei servizi di assistenza agli anziani), il coinvolgimento delle strutture private di servizio alle famiglie per un’organizzazione che contribuisca alla conciliazione vita-lavoro, e delle parti sociali per la contrattazione sul welfare. Ad oggi sono una decina le aziende che sono partite con una revisione dei loro orari di attività in funzione di una conciliazione dei tempi di vita e lavoro, e i lavoratori interessati sono circa mille. Il Distretto della Felicità è stato premiato dal Bando Innovatori Responsabili della Regione Emilia Romagna.