Giornata della Terra, FlixBus con Treedom

In vista della Giornata Mondiale della Terra (lunedì 22 aprile), FlixBus, operatore europeo dei viaggi in autobus, si attiva per sensibilizzare i viaggiatori sul tema della responsabilità ambientale con una speciale iniziativa: per una settimana, da oggi e fino a lunedì 22 aprile, sarà possibile acquistare un albero a un costo agevolato sul sito di Treedom, contribuendo ai suoi progetti di riforestazione, e ottenere, in cambio, uno sconto per viaggiare sull’intera rete FlixBus.

"Meno auto su strada e una rete intermodale di mezzi di trasporto collettivo sempre più capillare, per far fronte alle esigenze dell’ambiente e di chi viaggia al tempo stesso: questa la visione che da sempre guida il nostro operato. La collaborazione con Treedom rappresenta un’opportunità imperdibile per sensibilizzare i nostri passeggeri su un tema che ci sta particolarmente a cuore, e siamo lieti di poter fare la nostra parte per incentivare un cambiamento nel modo di viaggiare e nello stile di vita che si fa ogni giorno più necessario", rimarca Andrea Incondi, Managing Director di FlixBus Italia.

Treedom persegue l’obiettivo della salvaguardia ambientale tramite la riforestazione, consentendo ai propri utenti di acquistare online diverse varietà di alberi (piantati poi dai contadini in Italia, Africa, Sud America e Asia), di seguire il proprio albero a distanza e di calcolarne il contributo alla tutela dell’ambiente in termini di CO2 assorbita.

Per partecipare all’iniziativa occorre collegarsi al sito di Treedom, selezionare l’albero che si desidera piantare scegliendo tra le specie disponibili e inserire il codice Flixalbero nello spazio apposito all’atto dell’acquisto.

L’albero, che verrà piantato direttamente da contadini locali, sarà dotato di un codice identificativo, geolocalizzato e monitorato, e porterà il nome di chi l’ha acquistato. Come premio per il proprio contributo, chi aderirà all’iniziativa potrà richiedere uno sconto per viaggiare su uno dei 350mila collegamenti giornalieri della rete FlixBus.