Saclà lancia la campagna #ThanksPlanet

Saclà festeggia 80 anni e per il suo anniversario lancia #ThanksPlanet: un progetto in collaborazione con LifeGate per ringraziare la Terra e i suoi frutti, coinvolgendo e sensibilizzando la comunità sul tema. Un’azione concreta per tutelare e conservare le foreste dell’Amazzonia brasiliana.

"Il nostro successo arriva dalla Terra - commenta Chiara Ercole, amministratore delegato Saclà, azienda italiana del mercato delle olive, dei sottoli e dei sottaceti - per questo motivo facciamo, da sempre, il massimo per rispettarla. Puntiamo ad un continuo miglioramento per essere sempre più sostenibili, un percorso che ci ha portato oggi a ridurre di 400 tonnellate le nostre emissioni di CO2 grazie all’uso di fonti rinnovabili di energia, a tagliare i rifiuti (-60% conferimenti in discarica) e risparmiare sempre più acqua (-12 mila bottiglie nell’ultimo anno) oltre ad eliminare tutto il superfluo dalle confezioni e a prestare attenzione ai trasporti".

"Ma volevamo fare di più con un progetto concreto per dire il nostro grazie alla Terra giunti ad un traguardo così importante - continua - Riteniamo, come azienda leader del mercato, sia anche nostro dovere tracciare una strada da seguire e stimolare l’attenzione della comunità su un tema così importante come la salvaguardia dell’ambiente".

Anticipata da un’opera di land art, una scritta di oltre 70 metri nelle campagne di Rivarolo, in provincia di Torino, realizzata dall’artista Francesco Grassi, la campagna #ThanksPlanet punta a coinvolgere e sensibilizzare la comunità sul tema della sostenibilità ambientale.

Grazie alla collaborazione con LifeGate, network internazionale dell’innovazione sostenibile che conta su una community di 6 milioni di persone, basta un semplice gesto, come un click, per trasformare la partecipazione degli utenti in un progetto concreto per la tutela e la conservazione dell’ambiente. Al raggiungimento di 5 milioni di azioni totali, tra interazioni con l’hashtag dedicato, post sui social, messaggi sul sito thanksplanet.sacla.it, l’azienda contribuirà alla salvaguardia di 1 milione di metri quadrati per 1 anno delle foreste dell’Amazzonia brasiliana.