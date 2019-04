Meno Co2, più territorio e ambiente. L'impegno di Gruppo Bper

Evitata, nel 2018, l’immissione in atmosfera di 31.341 tonnellate di CO2e: ciò equivale a piantumare un bosco grande come 64 campi da calcio. E' solo uno dei dati contenuti nel Bilancio di Sostenibilità del Gruppo Bper che illustra, con riferimento all’esercizio 2018, le azioni riguardanti la riduzione degli impatti ambientali, la gestione del personale, i ritorni su società e territorio, la tutela dei diritti umani e la lotta alla corruzione.

Nel 2018 la ricchezza generata dal Gruppo Bper è aumentata di oltre il 30%, raggiungendo quasi i due miliardi di euro, di cui il 75% è stato ridistribuito in varie forme alla collettività. Il Gruppo ha erogato al territorio di riferimento 5,8 milioni di euro in progetti e iniziative collegati in particolare al mondo giovanile; i ragazzi coinvolti in progetti di valenza sociale sono stati 56.000.

E ancora: il 44% dei dipendenti e il 47% dei consiglieri di amministrazione è donna; sono nove gli impianti fotovoltaici del gruppo che hanno contribuito al fabbisogno energetico che, per quel che riguarda l’energia elettrica, è coperto per l’88% con energia rinnovabile; il 100% dei rifiuti cartacei e il 99% dei rifiuti totali viene inviato al recupero.

“Nel 2018 si è svolto il lavoro preparatorio del nuovo piano industriale Bper 2021, recentemente presentato al mercato, che comprende per la prima volta, oltre agli obiettivi economici, anche alcuni progetti di sostenibilità del Gruppo - dichiara l’amministratore delegato di Bper Banca, Alessandro Vandelli - La loro realizzazione rappresenta una sfida economica e sociale che si può vincere solo con un atteggiamento perseverante e dinamico, ponendosi obiettivi concreti e misurabili".

Nel Bilancio di Sostenibilità consolidato, continua Vandelli, "sono appunto descritti i progetti in alcuni ambiti importanti, accompagnati dalla rendicontazione rispetto agli obiettivi che ci siamo posti in passato e dalla condivisione di quelli futuri. Questa, a nostro avviso, è la modalità giusta di operare, proseguendo con grande determinazione lungo il percorso che abbiamo avviato”.