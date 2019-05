Whirlpool taglia emissioni e rifiuti. Entro il 2025 elettrodomestici dal cuore 'green'

Emissioni di gas serra ridotte, negli impianti del 7%, pari al consumo energetico annuale di 10.000 abitazioni, mentre il consumo idrico negli stabilimenti produttivi è diminuito del 10%, un risparmio equivalente a 56 milioni di carichi di lavastoviglie. Inoltre, 8 impianti produttivi hanno raggiunto lo status di 'zero rifiuti'. Sono alcuni dei risultati raccontati da Whirlpool Corporation nel Rapporto di Sostenibilità 2018.

I progressi delineati nel rapporto evidenziano il ruolo cruciale svolto dalla regione Emea, che vanta una percentuale di materiali di scarto riciclati di oltre il 97%. Inoltre, per quanto riguarda i prodotti a fine vita, l'area Emea ha raccolto oltre 280.000 tonnellate di materiali, equivalenti a più di 4,6 milioni di apparecchi riciclati. Inoltre, Whirlpool Emea ha deciso di aderire all'invito della Commissione Europea per incrementare l'utilizzo di plastiche riciclate nei componenti dei suoi prodotti, annunciando l'obiettivo di adottare, entro il 2025, componenti di elettrodomestici realizzati al 100% con plastiche riciclate.

"Il 2019 segna quasi 50 anni di impegno di Whirlpool Corporation verso la sostenibilità, e siamo orgogliosi che la nostra esperienza e i nostri risultati dimostrino come una solida responsabilità sociale e le prestazioni ambientali siano positivi per tutti", dichiara Marc Bitzer, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Whirlpool Corporation.

La regione Emea ha inoltre continuato ad investire in importanti progetti con le comunità in cui opera. Tra questi, la terza edizione di "Momenti da non sprecare" per sensibilizzare i giovani sul tema dello spreco alimentare: coinvolte più di 1.600 scuole primarie e oltre 1 milione tra studenti, insegnanti e famiglie in Italia, Polonia e Slovacchia, prevedendo inoltre una donazione a Banco Alimentare.

Continua il supporto a #PlasticLess, progetto per ridurre l'inquinamento da plastica nei mari attraverso l'installazione di dispositivi (i Seabin) che raccolgono oltre 500 kg di rifiuti plastici all'anno. L’azienda installerà 14 Seabin in diversi porti in Italia, Regno Unito e Francia.