Nuova vita ai mobili, al via in Italia 'Second Hand' di Ikea

Ikea lancia una nuova campagna internazionale per ispirare le buone abitudini in casa con prodotti e servizi ancora più sostenibili, 'Un mondo migliore inizia a casa', e da oggi, in Italia, il servizio di Second Hand per dare una nuova vita ai mobili.

L'iniziativa 'Dai una seconda vita ai tuoi mobili usati Ikea' permetterà ai clienti di riconsegnare un mobile ancora in buono stato in cambio di un buono acquisto da spendere all’interno dei negozi. Inoltre, attraverso una sezione dedicata sul sito di Ikea, i clienti potranno ricevere una valutazione del proprio mobile e seguire dei tutorial online con istruzioni e consigli per riparare e personalizzare i mobili.

Ikea rappresenterà, quindi, nei prossimi mesi anche un punto di snodo per coloro che vogliono rivendere o ricomprare un prodotto di seconda mano e chi invece vuole donargli 'una seconda vita' aggiustandolo o personalizzandolo per un nuovo ambiente o uso, ma anche per donarlo.

In occasione di questa campagna, saranno organizzati alcuni seminari dedicati al tema della sostenibilità per i soci Ikea Family e sarà presente, all’interno dei negozi, anche un Green Team, 'ambasciatori della sostenibilità' a disposizione dei visitatori per fornire consigli utili o per progettare nuovi spazi 'amici dell’ambiente'.

"In Ikea siamo convinti che sia dalle piccole azioni all’interno delle nostre case che può iniziare un mondo migliore - dichiara Alessandro Aquilio, Country Communication and Sustainability Manager Ikea Italia - E proprio su queste piccole azioni si basa la nostra campagna che avrà una durata triennale e la finalità di ricordare quali sono le piccole cose che possiamo fare ogni giorno per segnare un cambiamento positivo e rispettare l’ambiente: ridurre le emissioni, risparmiare risorse preziose come acqua e gas, usare materie prime provenienti da sorgenti sostenibili, sfruttare fonti di energia rinnovabile, diminuire la produzione di rifiuti e smaltirli nel modo corretto e dare nuova vita agli oggetti che ci circondano. Si tratta di un impegno che Ikea ha preso sin dalle proprie origini e che ora vogliamo fortemente sostenere".

Per supportare i propri clienti in queste azioni, Ikea ha sviluppato prodotti utili per conservare, risparmiare e gestire oggetti, risorse e alimenti all’interno delle case. C'è poi il lancio della collaborazione con Wölmann per l’acquisto di pannelli fotovoltaici presso alcuni negozi Ikea e online, con la consulenza di esperti dedicati per valutare il migliore impianto adatto alle caratteristiche della propria casa. Sul fronte dell’economia circolare, inoltre, Ikea ha l’ambizione entro il 2030 di permettere a più di 1 miliardo di persone di vivere una vita quotidiana migliore rispettando i limiti del Pianeta.