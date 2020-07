Cr Week Axa Italia, a Roma e Milano una settimana dedicata alla sostenibilità

(Fotolia)

A Roma e Milano un'intera settimana dedicata alla sostenibilità grazie a Axa Italia. Prende il via oggi la Corporate Responsibility Week, con protagonisti i collaboratori del gruppo e i volontari dell’associazione aziendale Axa Cuori in Azione che si uniranno a testimonial di eccezione, per portare il proprio impegno su temi di responsabilità e impatto positivo per la collettività.

Fino al 5 luglio, un fitto calendario di eventi animerà Milano e Roma per sensibilizzare la società su temi importanti quali la salute, lo sport, il volontariato e l’empowerment delle donne: argomenti legati a doppio filo con la brand promise #KnowYouCan, ovvero la promessa di Axa a voler aiutare le persone a realizzare i propri sogni e a credere che una vita migliore sia possibile.

Il 2 luglio si incomincia alla Virgin Academy di Milano che sarà teatro di una giornata all’insegna del benessere psico-fisico con Francesca Senette, volto della trasmissione YoYoga e testimonial di WeWorld Onlus, che terrà lezioni di yoga e rinsalderà il legame tra Axa Italia e la Onlus che ha dato vita un anno fa alla realizzazione di Punto Donna, punto di riferimento a Milano per le donne vittime di violenza e di esclusione sociale.

Il 4 luglio protagonisti saranno i bambini di Sport Senza Frontiere e I-Marziani, onlus impegnate attivamente in attività locali e progetti per rendere accessibile lo sport a tutti, nell’ambito una camminata solidale per le vie di Milano, a partire da Corso Como 17, sede di AXA Italia. A Roma la camminata solidale si svolgerà nella zona del laghetto dell’Eur.

Infine, il 5 luglio nella sede di Axa Italia a Milano si svolgerà la giornata conclusiva e con Patrick Cohen, ceo di Axa Italia, e Cristina Tajani, assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio, verrà presentato il nuovo report di sostenibilità del gruppoa. Saranno presenti, tra gli altri, Sara Galimberti, runner professionista e sport influencer e Andrea Devicenzi, atleta paralimpico e mental coach.