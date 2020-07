Il truck di Enel Energia Tour fa tappa a Pinerolo

Approda a Pinerolo l’Enel Energia Tour, la nuova iniziativa targata Enel che sta attraversando l’Italia in un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese. Il tour, partito il 16 aprile da Messina, farà tappa in 50 località italiane e si concluderà il 5 dicembre a Vasto.

La tappa di Pinerolo ha preso il via ieri pomeriggio in Piazza Vittorio Veneto con Mario Bargi, speaker radiofonico di Radio Italia 1, pronto ad incontrare i cittadini e, grazie a loro, a scoprire bellezze e prodotti tipici della città. L’artista, a bordo di un truck, dovrà imparare dai Pinerolesi tutti i segreti della preparazione della Torta Zurigo tipica di Pinerolo.

A seguire intrattenimento per i più piccoli con il Mago Pongo, show acrobatici su bicicletta, degustazione gelato, aperitivi e Dj set fino alle 23.

"Abbiamo aperto e inaugurato la tappa dell'Energia Tour in questa città dove abbiamo peraltro aperto un Negozio Partner molto importante di recente, in Corso Torino, è una città per noi strategica nella quale anche con questa iniziativa riteniamo di poter radicare il nostro rapporto sul territorio", dice Francesco Cecchetti responsabile Regione Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta di Enel Energia.

A partire dalle 17 di mercoledì 3 luglio, Mario Bargi sarà proprio al Negozio Enel Partner di Corso Torino 152, per misurarsi in uno show finale e cimentarsi nella realizzazione della ricetta. Saranno gli stessi cittadini a valutare i risultati giudicando il suo livello di apprendimento.

Enel Energia Tour è un viaggio alla scoperta delle eccellenze del Belpaese che si svolge a bordo di un truck progettato per coinvolgere e accogliere coloro che partecipano all’evento.

"Da sempre sosteniamo iniziative che promuovono le eccellenze e i valori del territorio e creano un contatto diretto con le comunità locali e lo testimonia anche la presenza capillare dei nostri negozi nei Comuni italiani - spiega Nicola Lanzetta, responsabile Mercato di Enel Energia - Questo tour è un concept innovativo che coinvolge i cittadini ma anche il mondo dei social, che racconteranno in diretta storie, attività e caratteristiche di 50 località italiane, con l’obiettivo di emozionare e condividere. Durante gli eventi i nostri negozi accoglieranno il pubblico per partecipare attivamente alle attività e vivere nuove esperienze".

Enel Energia Tour vivrà anche in live streaming con tutti i Punti Enel del territorio, che saranno collegati in diretta sui canali social. Una sinergia che coinvolge anche gli imprenditori locali che hanno scelto il marchio Enel.