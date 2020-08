In volo da San Francisco a Helsinki a biocarburante

Grazie alla campagna "Push for change" per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica, sono stati raccolti fondi a sufficienza per far volare due aerei, quelli del 5 e del 7 agosto, da San Francisco a Helsinki con biocarburanti. Ad annunciarlo è Finnair specificando che si tratta di un mix di biocarburanti al 12% grazie al quale si riducono le emissioni CO2 totali per i due voli di circa 32 tonnellate.

I partner dei biocarburanti di Finnair a San Francisco sono SkyNRG, World Energy e Shell Aviation. Il biocarburante sostenibile è prodotto dall'olio da cucina esausto, usato in California, che non compete con la produzione alimentare o l'industria agricola.