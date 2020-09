Finanza e ambiente, Pramerica Sgr per la tutela delle acque

(Fotolia)

La finanza non è un mondo a sé stante, ma è trasversale a tutti i settori economici, è l’humus dell’economia reale e come tale rappresenta un acceleratore di tendenze; per questo può giocare un ruolo importante nel processo di sensibilizzazione dei risparmiatori su temi di grande impatto sociale. E' la posizione di Pramerica Sgr, società di gestione del risparmio che attraverso la devoluzione di parte delle commissioni di gestione del comparto Pramerica Sicav Social 4 Future sostiene Goletta Verde, la campagna di Legambiente che dal 1986 monitora lo stato di salute delle acque e promuove attività di sensibilizzazione nei confronti dell’ecosistema marino e costiero.

Con questo progetto, la Sgr si è posta come obiettivo la tutela delle acque. “Attraverso la proposta di soluzioni di investimento sempre più attente agli aspetti ambientali, sociali e di governance, è possibile perseguire importanti obiettivi di responsabilità sociale - dichiara Anna Stagnoli, Team Product Development di Pramerica Sgr - Laddove ognuno, attraverso i propri mezzi, può concorrere al benessere collettivo e del pianeta, la finanza può giocare un ruolo attivo proponendo ai clienti soluzioni che prediligono l’investimento in aziende virtuose, accompagnando in questo modo la generazione di valore economico, al perseguimento di obiettivi non strettamente finanziari”.

Tra gli altri progetti sostenuti da Pramerica Sgr, figurano quelli con Unicef, CasAmica, Fai e Banco Alimentare.