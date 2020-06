Imballaggi green, Nestlè inaugura istituto di ricerca

(Fotolia)

Portare sul mercato soluzioni di imballaggio funzionali, sicure ed ecologiche e per affrontare la sfida globale dei rifiuti derivanti dagli imballaggi in plastica. Con questo obiettivo Nestlé ha inaugurato l'Institute of Packaging Sciences, il primo del suo genere nell’industria alimentare. Il Nestlé Institute of Packaging Sciences si concentra su una serie di aree scientifiche e tecnologiche, come imballaggi ricaricabili o riutilizzabili, materiali di imballaggio semplificati, materiali di imballaggio riciclati, tipi di carta altamente performanti in termini di conservazione e sicurezza dei prodotti e materiali a base biologica, compostabili e biodegradabili.

“La nostra visione è un mondo in cui nessuno dei nostri imballaggi finisca in discarica o nella raccolta indifferenziata. A tal fine, introduciamo soluzioni di imballaggio riutilizzabili e materiali di imballaggio ecologici all'avanguardia. Inoltre, sosteniamo lo sviluppo di infrastrutture di riciclo locali e schemi di deposito su cauzione per aiutare a costruire un mondo privo di rifiuti. Il Nestlé Institute of Packaging Sciences ci consente di creare una solida pipeline di soluzioni di imballaggio sostenibili per i prodotti Nestlé, in tutti i nostri business e mercati" afferma Mark Schneider, ceo di Nestlé,

Nestlé ha già lanciato nuove soluzioni di imballaggio. Ad esempio, esperti di imballaggi e fornitori Nestlé hanno sviluppato prodotti in imballaggi di carta riciclabile come il cacao in polvere Nesquik All Natural e la barretta Yes! in meno di 12 mesi.