Settimana della mobilità sostenibile, Sogeea dice stop alle auto aziendali

(Fotolia)

Stop alle auto aziendali e incentivi ai dipendenti che utilizzeranno mezzi di trasporto ad emissioni zero. Sono alcune delle iniziative che Sogeea SpA ha previsto nell’ambito della Settimana europea della mobilità sostenibile, in programma dal 16 al 22 settembre. "La qualità della vita nelle nostre città si migliora solo se ciascuno si sforza di dare un proprio contributo, per quanto piccolo possa apparire" spiega Sandro Simoncini, urbanista e presidente di Sogeea.

Le buone pratiche, sottolinea Simoncini, "vanno portate avanti ogni giorno, ma eventi di questo tipo, soprattutto se di respiro internazionale, fanno sì che ci si senta tutti maggiormente responsabilizzati in quanto parte di una comunità più ampia. Non da ultimo, deve passare il messaggio che, all’interno di un’azienda, la cura e l’attenzione per le tematiche ambientali, dalla mobilità allo smaltimento dei rifiuti, devono godere di pari considerazione rispetto ai processi produttivi e commerciali".

Tenuto conto dello slogan dell’edizione 2019, 'Cammina con noi', in Sogeea è stato deciso di tenere fermi per l’intero svolgimento della manifestazione tutti i mezzi aziendali, per i quali verrà anche pianificata una graduale sostituzione in ottica di sostenibilità ambientale. Fra i dipendenti, inoltre, verranno premiati coloro che nei giorni dell’evento avranno percorso più chilometri a piedi o in bicicletta e che avranno utilizzato la maggior varietà di mezzi di trasporto non inquinanti.