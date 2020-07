Green New Deal, i Ceo europei uniscono le forze

(Fotolia)

Attuare una strategia di ampio respiro per l'Europa sostenibile entro il 2030, accelerare la crescita sostenibile, affrontare i cambiamenti climatici e creare ricchezza inclusiva. Sono gli obiettivi della Call to Action per un Green New Deal per l’Europa lanciata a maggio dal Ceo di Solvay, Ilham Kadri, in occasione del Brussels Sdg Summit. I Ceo delle aziende italiane hanno tempo fino al 30 novembre per rispondere alla 'chiamata all'azione'.

Società civile, responsabili politici, imprese e settori industriali sono chiamati a creare piattaforme di collaborazione e modelli finanziari per attuare un'economia circolare e digitale sostenibile che promuova occupazione permanente e la coesione sociale. Più di 250 Ceo europei hanno già aderito al progetto, oltre 40 in quest’ultima settimana. Tra i Ceo delle aziende italiane che hanno già aderito all’iniziativa ci sono Francesco Starace (Enel), Matteo Del Fante (Poste Italiane) e Giorgio Squinzi (Mapei).

I firmatari provengono da molteplici settori industriali, dall'alimentare all'arredamento, dall'energia alle assicurazioni, e da tutta Europa.

La Call to Action è sostenuta e diffusa dai partner nazionali Impronta Etica e Sodalitas e ha avuto una grande risposta da parte dei Ceo europei, tanto che Csr Europe ha deciso di prorogare di due mesi il termine per la firma, estendendo la chiusura poco prima della presentazione ai leader europei. Il 5 dicembre, infatti, l'iniziativa sarà presentata ai nuovi presidenti delle istituzioni Ue.

”Con il numero attuale di firmatari, abbiamo già raggiunto il più ampio gruppo di Ceo mai mobilitato in Europa - spiega Stefan Crets, direttore esecutivo di Csr Europe - La richiesta di partecipazione degli amministratori delegati europei è stata straordinaria, e noi vogliamo dare la possibilità di unirsi a noi al maggior numero di persone possibile. L’iniziativa manda un messaggio chiaro ai politici e ai legislatori: le imprese europee si sono mobilitate per la sostenibilità e sono pronte a collaborare".

Il 5 dicembre, Csr Europe presenterà i risultati dell’iniziativa per il New Deal per l’Europa e l'elenco completo dei firmatari a Ursula von der Leyen, Charles Michel e David Sassoli, neoeletti rispettivamente presidenti della Commissione Europea, del Consiglio dell'Unione Europea e del Parlamento Europeo.

”A giugno abbiamo inviato una lettera aperta ai leader europei per fare dello sviluppo sostenibile l'obiettivo generale delle priorità europee. Siamo lieti di constatare che la Green Agenda figura tra le principali priorità politiche per i prossimi cinque anni. Tutti insieme, dobbiamo mantenere le promesse. Ecco perché chiediamo ai leader dell'Ue di sostenere le azioni concrete che promuoviamo e che sfruttano l'energia delle imprese, degli investitori, delle autorità di regolamentazione, della società civile e dei policymakers”, conclude Crets.

La Call to Action è aperta a tutti i Ceo che considerino prioritari gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e intendano fare la propria parte nell'affrontare la crisi climatica.