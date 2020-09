Granarolo aderisce al #SaturdaysforFuture

(Fotogramma)

Granarolo ha deciso di aderire all’iniziativa Saturdays for Future promossa anche per sabato 30 novembre da ASvis, l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile con iniziative in tutta Italia. L’obiettivo condiviso con ASviS è quello di contribuire a migliorare le abitudini di spesa, trasformando il sabato nel giorno di sensibilizzazione e impegno di persone e imprese per la produzione e il consumo responsabili a favore dello sviluppo sostenibile, anche in vista delle spese natalizie.

"Consumare in modo consapevole e responsabile significa, in primo luogo, evitare lo spreco, ridurre al minimo i rifiuti, riciclare e scegliere in modo responsabile i prodotti che si acquistano, guardando alla sostenibilità del nostro modello di sviluppo - afferma il portavoce dell’ASviS Enrico Giovannini - Il cambio di abitudini potrà innescare un processo virtuoso, incidere positivamente sui modelli di produzione e rendere le aziende più responsabili e più sostenibili, non solo sul piano ambientale ma anche su quello sociale, in primo luogo verso i propri dipendenti".

"Abbiamo bisogno che più istituzioni, più aziende, più consumatori attenti facciano sentire la loro voce, portando maggiore consapevolezza nelle case, sottolineando la grande responsabilità che ognuno di noi ha nel produrre, nell’acquistare, nel buttare - commenta Gianpiero Calzolari, presidente di Granarolo - Dobbiamo rompere le dighe insieme, ci dice il prof. Giovannini e abbiamo deciso di farlo con 3 impegni importanti per il futuro e l’appoggio a una serie di iniziative fondamentali come Saturdays for Future".

Per quanto attiene ai tre impegni citati (attuare ogni giorno il benessere animale diffuso negli allevamenti e portare la sostenibilità negli allevamenti, allontanarsi dalla plastica, promuovere la riduzione degli sprechi anche con misure come l’allungamento della durata dei prodotti) vi è un piano a tre anni (https://www.gruppogranarolo.it/).

Sempre tre sono le azioni messe a punto da Granarolo, realizzate a partire da settembre, che si rinnoveranno in occasione del SaturdaysforFuture di sabato 30 novembre: distribuzione gratuita e fino a esaurimento scorte di un prodotto a data corta a chiunque si rechi nella giornata di sabato in uno dei tre spacci Granarolo a Bologna, Castelfranco Emilia (MO) e Gioia del Colle (BA); alle 11 e alle 16, presso lo spaccio Granarolo di Gioia del Colle (BA), le famiglie potranno partecipare a laboratori gratuiti orientati a recuperare il packaging dei prodotti; una campagna sui principali social per sensibilizzare il consumatore a conservare meglio i prodotti nel frigorifero.