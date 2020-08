Risorse umane, le 113 aziende premiate Top Employers Italia 2020

(Fotolia)

Sono 113 le aziende che hanno conquistato la Certificazione Top Employers Italia 2020: le migliori aziende in Italia in ambito HR, certificate eccellenti per condizioni di lavoro, benefit, piani di carriera, investimenti in formazione e sviluppo, attenzione alla crescita professionale e personale delle persone. Tra di loro, 41 hanno ottenuto anche la Certificazione Top Employers Europe 2020, riconosciuta alle aziende che raggiungono la Certificazione Top Employers in almeno 5 Paesi europei.

Un terzo livello di Certificazione, Top Employers Global, è riservata alle aziende certificate in almeno 20-25 Paesi di più Continenti. Le aziende Top Employers Global 2020 sono 13. In 12 anni le aziende certificate Top Employers Italia sono aumentate del 304% (28 nel 2009 -113 nel 2020).

La Certificazione Top Employers viene rilasciata dopo un processo di analisi e valutazione basato su dati oggettivi e documentazione d’appoggio. Vengono analizzate e valutate le condizioni di lavoro esaminando oltre 600 Best Practice relative a 10 macro aree in ambito HR. Nel 2020 si contano oltre 1600 aziende certificate in 119 Paesi in tutto il mondo.

Le 113 aziende certificate Top Employers Italia 2020 in ordine alfabetico: Abbott - Accenture - Alstom Italia - Alten Italia - Angelini - Arjo Italia - AstraZeneca - Automobili Lamborghini - Avanade Italy - Baxter Italy - Bnl Gruppo Bnp Paribas - Boehringer Ingelheim Italia - Borgo Egnazia - Bosch Rexroth - Bper Banca - Bracco - British American Tobacco Italia - Canon Italia - Capgemini Business Unit Italy - Carrefour Italia - Casillo Group - Cassa depositi e prestiti - Chiesi Farmaceutici - Coca-Cola Hbc Italia - Crédit Agricole Italia - Dana Italia - Danfoss Power Solutions Ics - Dentsu Aegis Network - Dhl Express Italy - Dhl Freight Italy - Dhl Global Forwarding Italy - Ducati Motor Holding - DXC Technology Italia - Edison - Edp Renewables Italia - Electrolux - Eli Lilly Italia - Elica - Emilgroup - Esselunga - Ey - Ferrari - Findomestic Banca - FinecoBank - Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs - Furla - Generali Italia - Groupama Assicurazioni - Gruppo Cap - Gruppo Credem - Gruppo Hera - Gruppo Iren - Gruppo Servier Italia - Heineken Italia - Huawei Italia - iGuzzini illuminazione - Ima Group - Imperial Tobacco Italia - Ing Bank - Iss Facility Services Italy - Italdesign - Italgas - JT International Italia - Kelly Services - Kuehne + Nagel Italia - Lagardère Travel Retail Italia - Lavazza - LeasePlan Italia - Lechler - Lidl Italia - Marazzi Group - Marriott International - Metro Italia Cash and Carry - Msd Animal Health - Msd Italia - Novartis - Ntt Italia - Obi Italia - Olympus - Open Fiber - PageGroup - PepsiCo Italia - Philip Morris Italia - Philip Morris Manufacturing&Technology Bologna - Poste Italiane - Puma Italia - Pwc Italy - Rai Way - RDS - Radio Dimensione Suono - Roche - Roche Diabetes Care Italy - Roche Diagnostics - Saint-Gobain Italia - Sandoz - Santander Consumer Bank - Sap Italia - Sgb Humangest Holding - Siemens - Smurfit Kappa Italia - Suanfarma Italia - The Estée Lauder Companies - Tod’s Group - Toyota Motor Italia - UBI Banca - UniCredit - Vodafone Italia - Volkswagen Group Italia - Whirlpool - Wind Tre - Yoox Net-a-porter Group - Zurich.

Le 41 aziende certificate Top Employers Italia + Europe 2020: Abbott - Alstom Italia - Angelini - AstraZeneca - Avanade Italy - Bnl Gruppo Bnp Paribas - Boehringer Ingelheim Italia - British American Tobacco Italia - Canon Italia - Chiesi Farmaceutici - Dhl Express Italy - Dhl Freight Italy - Dhl Global Forwarding Italy - Edp Renewables Italia - Electrolux - Findomestic Banca - Heineken Italia - Huawei Italia - Imperial Tobacco Italia - Ing Bank - Jti International Italia - Kuehne + Nagel Italia - Lidl Italia - Metro Italia Cash and Carry - Msd Animal Health - MSD Italia - Novartis - Ntt Italia - Olympus - Page Group - PepsiCo Italia - Philip Morris Italia - Philip Morris Manufacturing&Technology Bologna - Puma Italia - Saint-Gobain Italia – Sandoz – Sanofi - Santander Consumer Bank - Sap Italia - UniCredit - Whirlpool.

Le 13 aziende certificate Top Employers Global 2020: Tata Consultancy Services - SAP - Jti - British American Tobacco - Takeda - Philip Morris International - Ntt ldt. - Orange - Sandoz - Sanofi - Dhl Express - Dhl Global Forwarding Freight - Saint-Gobain.

Top Employers Institute è ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Con una sua metodologia originale e indipendente, analizza, valuta e certifica le aziende e le loro condizioni di lavoro.