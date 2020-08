Coca-Cola Hbc Italia è di nuovo 'Top employers'

Coca-Cola Hbc Italia, principale imbottigliatore dei prodotti a marchio The Coca-Cola Company sul territorio nazionale, è per il quinto anno consecutivo Top Employers Italia. A riconoscerlo è il Top Employers Institute che valuta le condizioni di lavoro messe in atto dalle aziende premiando le eccellenze nel campo delle risorse umane. L'azienda ha visto premiato il proprio impegno in particolare nelle aree “Pianificazione forza lavoro”, “Gestione delle carriere e delle successioni”, “Cultura Aziendale” e “Leadership Development”.

“Essere riconfermati Top Employers Italia anche per il 2020 è motivo di grande orgoglio che premia gli sforzi nel migliorare il benessere delle nostre persone sul luogo di lavoro - commenta Emiliano Maria Cappuccitti, direttore Risorse Umane di Coca-Cola Hbc Italia - Lavoriamo ogni giorno per offrire a tutti i colleghi la possibilità di esprimersi al massimo del loro potenziale in un ambiente inclusivo e stimolante. Crediamo profondamente nel valore del fattore umano e siamo impegnati a delineare percorsi di sviluppo professionale interno che valorizzino le inclinazioni e le aspirazioni di ognuno grazie al programma Fast Forward, rivolto ai colleghi che mostrano volontà e capacità di crescita professionale”.

Nel corso del 2018, agli oltre 2.000 dipendenti dell’azienda sono state erogate più di 48.000 ore di formazione complessiva, circa il 15% in più rispetto l’anno precedente, con l'obiettivo di accrescerne le competenze e svilupparne le professionalità e oltre 8.000 ore di formazione incentrate esclusivamente su tematiche relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

Particolare attenzione è data al rapporto tra vita privata e lavorativa: l’azienda, infatti, offre la possibilità ai propri dipendenti di poter conciliare al meglio il proprio equilibrio vita-lavoro grazie al Remote Working, ovvero la possibilità di lavorare da casa 7 giornate lavorative totali ogni mese e alla Registrazione unica in entrata che rileva la presenza in azienda una sola volta all’ingresso così da calibrare la giornata secondo le proprie esigenze.