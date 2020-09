'Zign', la nuova collezione di Zalando tutta sostenibile

Il 50% in più di materiali sostenibili o almeno il 20% di materiale riciclato, plastica riciclata per le scarpe o cotone proveniente dalla Better Cotton Initiative per l’abbigliamento. Zalando annuncia oggi che la sua private label Zign lancia la prima collezione interamente dedicata alla sostenibilità con articoli realizzati con materiali più sostenibili e con una particolare attenzione verso le prestazioni sociali.

Zign diventa così il brand di punta sostenibile della piattaforma, a supporto della strategia "do.More", lanciata a ottobre 2019 e strutturata attorno a tre pilastri: Take a Stand, Style With Care e Shape Our Future. Il pilastro ‘Style With Care’ si pone come obiettivo quello di guidare i clienti verso scelte più sostenibili e in questo si inserisce il lancio della collezione primavera/estate 2020 di Zign.

I clienti avranno a disposizione un assortimento sostenibile più ampio tra cui scegliere e beneficeranno inoltre di indicazioni più chiare grazie a un sistema di etichettatura ottimizzato denominato 'etichetta della sostenibilità.