Zalando, Sac e Higg Co, nuovi standard di sostenibilità per brand e retailer

Kate Heiny, direttrice Sostenibilità di Zalando

Oggi Zalando, la Sustainable Apparel Coalition (Sac) e Higg Co hanno annunciato una nuova collaborazione per accelerare uno standard di sostenibilità globale nell’industria della moda. Zalando è il primo retailer a utilizzare la versione aggiornata del Sac relativa all’Higg Brand & Retail Module (Higg Brm), per rendere obbligatoria la valutazione della sostenibilità per i brand in vendita sulla sua piattaforma.

Nell’ambito della sua azione verso un cambiamento globale, Zalando raccoglierà dati comparabili sulla sostenibilità dai suoi brand partner per capire dove risiedano le sfide individuali e collettive del settore. I dati dell’Higg Brm aiuteranno Zalando a identificare le tendenze e a individuare un modo per stimolare un miglioramento significativo e duraturo insieme ai propri brand partner.

L’Higg Brm è uno strumento che fornisce a brand e retailer un metodo completo per valutare le proprie prestazioni in base a parametri etici e ambientali come diritti umani, retribuzioni eque ed emissioni di CO2. Gli utenti possono definire le proprie priorità di sostenibilità in base ai risultati. Tutti i brand e i retailer membri di Sac utilizzeranno l’Higg Brm per misurare le proprie prestazioni e i propri progressi in materia di sostenibilità rendendo possibile per il settore dell’abbigliamento mettere a confronto la sostenibilità a livello di marchio.

“In quanto piattaforma di moda e lifestyle leader in Europa, vogliamo alzare l’asticella, agire prontamente e guidare i nostri partner nel percorso che li porta ad affrontare le questioni fondamentali di oggi: il cambiamento climatico, l’uso delle risorse e i diritti dei lavoratori - dichiara Kate Heiny, direttrice Sostenibilità di Zalando - Nell’ambito della nostra strategia di sostenibilità do.MORE, abbiamo reso obbligatoria per i nostri brand partner una valutazione di parametri etici e di sostenibilità. Il modulo Higg Brm ci aiuterà a raggiungere il nostro obiettivo di innalzare costantemente i nostri standard etici e di lavorare solo con partner che vi saranno allineati entro il 2023”.

Per Amina Razvi, direttrice esecutiva di Sac, “la decisione di Zalando di esigere dai propri brand partner l’applicazione dell’Higg Brm farà da catalizzatore all’interno del settore e contribuirà a definire uno standard comune per la misurazione della sostenibilità. In questo modo possiamo mettere in atto e ottenere un cambiamento duraturo".

La parola 'sostenibilità' ha mille sfaccettature, ci sono centinaia di certificati, etichette e iniziative sul mercato e le metodologie di valutazione e gli obiettivi dei singoli brand e retailer sono diversi. Higg Co, un’azienda tecnologica indipendente, è nata da una costola della Sac nel 2019 per accelerare la sostenibilità della catena globale di fornitura partendo dall’industria della moda.

“L’Higg Brm definirà uno standard globale per consentire ai brand e ai retailer della moda di misurare la performance di sostenibilità e di parlarne - spiega Heiny - Per la prima volta avremo dati comparabili a livello di brand per identificare aree di miglioramento ed elaborare soluzioni in maniera collaborativa. La Sac è un’organizzazione indipendente e globalmente strutturata e si trova quindi nella giusta posizione per guidare questo necessario cambiamento nell’industria della moda”.

“La crisi da Coronavirus ha evidenziato in una maniera senza precedenti molte delle sfide che il settore deve affrontare - dice Razvi - Mantenere forti relazioni commerciali, guidare con valori di sostenibilità e attenzione alla salute, alla sicurezza e al benessere dei lavoratori nel mondo e sfruttare la sostenibilità come una lente per il recupero e la ricostruzione saranno fattori critici per il settore”.