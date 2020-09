Food delivery 'eco', partnership Just Eat-MiMoto

Just Eat lancio la partnership con MiMoto, il primo servizio made in Italy di scooter sharing elettrico a flusso libero attivo nelle città di Milano, Torino e Genova, con l’obiettivo di promuovere e supportare consegne a domicilio a ridotto impatto ambientale. Consegne e mobilità sostenibile quindi anche per i rider che da oggi avranno a disposizione una flotta di 600 scooter elettrici MiMoto nelle città di Milano (250), Torino (250) e Genova (100), in cui il servizio è attivo.

L'accordo prevede una convenzione in esclusiva per tutti i rider che consegnano con Just Eat con la possibilità di usufruire di pacchetti speciali da utilizzare per noleggiare gli e-scooter ed effettuare le consegne in modo più rapido, sicuro e sostenibile.

I pacchetti disponibili sono stati sviluppati con una tariffa ridotta dell’80%, 0,05 cent al minuto, per un totale di 180 minuti a pacchetto, che potranno essere utilizzati in ogni momento, sia durante gli orari di consegna che nel tempo libero e conteggiati anche in modo non consecutivo fino a 30 giorni dall’attivazione del pacchetto.

La convenzione, disponibile per i rider che consegnano con Just Eat, è comprensiva anche di carburante, assicurazione del mezzo e casco. Il servizio offre inoltre vantaggi che rendono il suo utilizzo smart come l’accesso ai mezzi senza l’utilizzo di chiavi, il Free Floating ovvero l’assenza di vincolo a dover consegnare il mezzo a stazioni di ricarica specifiche, e possibilità di rilasciare l'e-Scooter ovunque all’interno dell’area operativa, oltre alla sua maneggevolezza che facilita la guida di chiunque.