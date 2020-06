Creatività e tutela del Pianeta, campagna Lego-National Geographic per i più piccoli

Lego Group e National Geographic insieme in una campagna nata per ispirare i bambini a pensare in modo fantasioso, non solo perché è divertente, ma anche perché potrebbero trovare soluzioni creative che un giorno, forse, aiuteranno a esplorare e proteggere il nostro pianeta.

Oggi, Lego Group e National Geographic svelano la loro partnership più recente: i nuovi set Lego City e Lego Friends sono stati sviluppati per creare consapevolezza sull’esplorazione e sulla protezione delle specie in pericolo nelle nostre giungle e nei nostri oceani e, per sostenere il lancio e coinvolgere ancora di più i bambini, è prevista anche una campagna realizzata in collaborazione con National Geographic, per incoraggiare i bimbi a esplorare il mondo e a usare la loro creatività per risolvere le sfide a cui tutti i giorni il pianeta deve far fronte.

Il sito della campagna è online in inglese su Lego.com/exploretheworld e verrà lanciato il 1° luglio in altre lingue. La campagna inviterà i bambini e i loro genitori a esplorare le alture e le profondità della Terra, a imparare a conoscere il nostro mondo e a proteggere la fauna dei nostri oceani e delle nostre giungle. Verranno presentati contenuti educativi su panda, squali, elefanti, creature marine che vivono nelle profondità dell’oceano e molto altro ancora. Lego Group, inoltre, annuncia di aver stanziato un contributo alla National Geographic Society per sovvenzionare le esplorazioni oceaniche e la conservazione delle specie.

Per ispirare i ragazzi a trovare soluzioni creative che un giorno potranno contribuire a proteggere il mondo in cui viviamo, la campagna includerà anche le storie di sei diversi Esploratori di National Geographic che hanno sviluppato soluzioni creative e inaspettate per i problemi reali del nostro pianeta.

"Sappiamo che la creatività è un'abilità incredibile, e il problem-solving creativo è e sarà sempre più fondamentale nel 21° secolo - afferma Ellen Catherine Lucy Bowley, Lego Friends Designer, presso Lego Group - Prendersi cura del nostro pianeta sta diventando sempre più importante per i bambini di tutto il mondo. Sono molto più impegnati nella protezione dell’ambiente rispetto a qualsiasi generazione precedente e la loro immaginazione giocherà un ruolo chiave nella ricerca di soluzioni volte alla salvaguardia del nostro pianeta e degli animali".