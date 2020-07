Rasoio usa e getta, arriva quello in plastica riciclata

Secondo la ricerca di Gfk & Europanel "WhoCaresWhoDoes?", il 40% dei consumatori dell’Europa occidentale è coinvolto dai temi inerenti la sostenibilità. E dopo il cambiamento climatico, la diffusione dei rifiuti in plastica è il problema che sta più a cuore ai consumatori: il 40% sostiene che le aziende sono responsabili dell’aumento dei rifiuti in plastica e suggerisce delle azioni da fare. Secondo il 49% dei consumatori le aziende non dovrebbero più produrre packaging in plastica, il 49% vorrebbe che riducessero la quantità di plastica nei packaging, il 45% vorrebbe dei prodotti riciclabili.

Insomma, una nuova sensibilità che ha spinto un importante marcio di rasoi a fare la sua parte e così arriva il rasoio usa e getta con un manico realizzato con il 95% di plastica riciclata e riciclabile. E' il nuovo Wilkinson Xtreme 3 Beauty Eco Green: basta rimuovere la testina e smaltire il manico nel contenitore della plastica. Anche il packaging in cartone è prodotto per più del 90% con carta riciclata ed è a sua volta riciclabile.