Evolvere, un impianto fotovoltaico per il nuovo centro di comunità Papa Francesco di Ussita

Il Gruppo Evolvere, società controllata da Eni gas e luce e attiva nella generazione distribuita di energia da fonti rinnovabili, dona un impianto fotovoltaico con accumulo e una stazione di ricarica per veicoli elettrici al nuovo Centro di Comunità di Ussita, in provincia di Macerata, costruito dopo i terremoti del 2016 e inaugurato lo scorso 25 luglio.

Rispondendo all’esigenza di ricostruire le strutture pubbliche di aggregazione del paese, uno dei più colpiti dagli eventi sismici di quattro anni fa, Fondazione Saint-Gobain ed Evolvere, sotto la guida dell’Arcidiocesi di Camerino e San Severino Marche, hanno supportato il Comune di Ussita nella costruzione di un nuovo Centro di Comunità che ha come obiettivo la riattivazione del tessuto sociale e culturale della popolazione. L’iniziativa ha inoltre visto la partecipazione attiva del Papa, a cui il centro è stato dedicato, che ha contribuito con una generosa donazione.

Nello specifico, Evolvere ha fornito e installato a titolo non oneroso un impianto fotovoltaico posizionato in copertura di potenza 6 kW circa, un sistema di accumulo energetico integrato all’impianto di capacità 8 kWh e finalizzato ad aumentare la copertura dei fabbisogni energetici con l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico stesso e una stazione di ricarica per veicoli elettrici tipo 'wallbox' di potenza 3,7 kW.