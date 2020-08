Essity con Croce Rossa, donati oltre 72mila prodotti per igiene personale

(Fotolia)

Oltre 72mila prodotti per l'igiene personale donati alle persone in difficoltà. A donarli è Essity, azienda nei settori dell’igiene e della salute, che così sostiene l’iniziativa Tempo della Gentilezza della Croce Rossa Italiana. Il progetto ha l’obiettivo di intensificare ulteriormente, su tutto il territorio nazionale, i servizi a favore delle persone più vulnerabili e con maggiori fragilità contrastando le nuove povertà con azioni concrete, offrendo generi alimentari, beni di prima necessità e garantendo supporto sociale ad ampio raggio a tutte quelle persone che a causa del Covid-19 si sono trovate improvvisamente in difficoltà.

“La nostra azienda è da sempre sensibile ai temi della responsabilità sociale e abbiamo colto senza esitazione l’appello di Croce Rossa Italiana mettendo a disposizione alcuni dei nostri prodotti con disponibilità immediata - afferma Massimo Minaudo, amministratore delegato di Essity Italy Spa - Essity vuole essere vicina alla propria comunità ed è stato per noi naturale legarci ad un’associazione che, come Croce Rossa Italiana, è presente con i suoi operatori e volontari in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Ci auguriamo che il nostro contributo possa in parte rispondere alle crescenti richieste di aiuto della popolazione che, in questo frangente critico, si confronta magari per la prima volta con la povertà”.