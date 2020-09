Coca-Cola presenta la bottiglia con il 50% di plastica riciclata

Coca-Cola introduce sul mercato italiano bottiglie realizzate con il 50% di plastica riciclata (rPet) che saranno caratterizzate da un'etichetta bianca con il messaggio "Riciclami Ancora", per sensibilizzare e incoraggiare i consumatori al riciclo.

“Siamo orgogliosi di mettere a disposizione la forza del nostro brand per comunicare un così importante messaggio sul riciclo, affinché nessuna bottiglia venga sprecata ma possa tornare a nuova vita – commenta Giuliana Mantovano, direttore Marketing Coca-Cola Italia - In quest’ottica ci auguriamo che venga rimosso il limite sulla quantità di plastica riciclata al 50%, presente solo in Italia, così da poter proseguire nel rendere realtà il concetto di economia circolare”.

La scelta di introdurre sul mercato bottiglie con il 50% di plastica riciclata è solo uno degli impegni che Coca-Cola sta da tempo portando avanti per ridurre i materiali impiegati nella produzione dei propri imballaggi, investendo costantemente in ecodesign e studiando nuove tecnologie che permettano di ottimizzare gli imballaggi attraverso la cosiddetta “sgrammatura”.

Oltre ad essere già al 100% riciclabili, negli ultimi dieci anni bottiglie e lattine hanno visto ridursi la quantità di plastica, vetro e alluminio rispettivamente del 20%, 25% e 15%.

Nel 2018 Coca-Cola ha comunicato la propria visione “World Without Waste”, che include chiari obiettivi globali per eliminare lo spreco: entro il 2025 tutte le confezioni prodotte a livello globale da The Coca-Cola Company saranno completamente riciclabili: in Italia questo obiettivo è già stato raggiunto e sono tutte 100% riciclabili. Inoltre, entro il 2030, per ogni bottiglia o lattina vendute, indipendentemente da che azienda verrà prodotta, The Coca-Cola Company si impegna a favorirne la raccolta e il riciclo.

Sempre entro il 2030, a livello mondiale The Coca-Cola Company produrrà bottiglie costituite per il 50% da materiale riciclato (rPet). In Italia, Coca-Cola ha iniziato a introdurre nel mercato bottiglie che utilizzano una parte di Pet riciclato nel 2018: l'obiettivo è quello di sostituire entro il 2025 il 35% della quantità totale di Pet immessa nel mercato, fino ad arrivare a sostituirne almeno il 50% entro il 2030.