Forever Young, Prénatal valorizza l’usato

Estendere la vita di prodotti progettati per durare nel tempo, ma sempre più spesso utilizzati per brevi periodi e da un solo bambino come carrozzine, passeggini, seggiolini auto, culle. Con questo obiettivo, Prénatal presenta Forever Young, il primo programma di supervalutazione dell’usato che restituisce fino al 50% del valore di acquisto.

Grazie al progetto, il primo in Europa di questo genere, il prodotto reso può continuare a vivere in una nuova famiglia, con la garanzia di ricevere un valore certo (il 50% o il 30% a seconda del brand) per chi cede e un prodotto sicuro e garantito per chi ri-acquista, oppure trovare una nuova forma attraverso il riciclo delle singole parti.

“Fra circa un anno inizieremo a vedere i risultati, i primi articoli resi saranno pronti per tornare a vivere e a essere utili in nuovi contesti - dichiara Massimo Arioli, Business Unit director di Prénatal - Siamo anche desiderosi di collaborare con realtà del terzo settore che vogliano dare ulteriore valore a questo processo virtuoso e sostenibile e quindi apriremo un canale privilegiato per loro".