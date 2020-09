Poste, Lasco: "Valorizzazione delle persone centrale, Vo' Euganeo simbolo dell'impegno contro il Covid"

In collaborazione con Postenews.it

Poste Italiane mette la persona al centro, facendone parte essenziale della strategia del business, come hanno dimostrato l'impegno e la presenza sul territorio nei mesi critici di lotta alla diffusione del Covid. E' quanto ha assicurato il Condirettore Generale Giuseppe Lasco, intervistato da TGPoste, il nuovo telegiornale dell'azienda.

"Uno dei pilastri fondamentali del piano strategico di sostenibilità è la valorizzazione delle persone - ha detto - e il progetto del Telegiornale è nato perché i nostri colleghi sul territorio hanno bisogno della vicinanza dell'Azienda. Hanno bisogno di sentire, di capire, di conoscere quello che noi facciamo. E' questa una finestra sul mondo e sull'Italia, anche in virtù di ciò che noi rappresentiamo per il Paese, e non potrebbe essere diversamente. Voglio ringraziare tutti i colleghi di Poste Italiane - ha continuato Lasco - dal primo all'ultimo, per la grande disponibilità che hanno dimostrato in questi mesi di pandemia. Poste Italiane ha dato una dimostrazione di grande organizzazione ed efficienza, di sostanza e di contenuto, nei mesi più critici. Veramente rivolgo un grazie di cuore a tutti. Siamo stati sempre presenti, non abbiamo arretrato di un millimetro. Oggi il Presidente della Repubblica è a Vo' Euganeo, quello è proprio uno dei Comuni nei quali siamo stati presenti in ogni contesto, in ogni momento. L'importanza di Poste Italiane in quel contesto non è tanto stata la difesa del business, ma la capacità di mettersi a disposizione del sistema Italia."

"La sostenibilità è al centro del piano industriale di Poste Italiane". Ha detto ancora Lasco ai microfoni di TG Poste. "Abbiamo presentato il primo Bilancio di Sostenibilità sin dal 2017, e già nel 2018 e 2019 abbiamo presentato il Bilancio integrato, riconosciuto ad altissimo livello dagli organi di valutazione e controllo. Siamo entrati nel Dow Jones Sustainability Index nel 2019, nel 2020 siamo entrati nel FTSE4GOOD World e Europe, siamo quotati negli indici più importanti di sostenibilità a livello mondiale. Dobbiamo fare ancora tanto ma oggi abbiamo una posizione di leadership nel mondo della sostenibilità e non solo".

"Stiamo investendo tantissimo sul welfare aziendale, sul riammodernamento degli uffici postali e dei luoghi di lavoro e sulla formazione delle persone", ha concluso il Condirettore Generale. "Abbiamo inserito nel piano circa 20 milioni di ore di formazione, il 97% delle nostre risorse è toccato da piani di formazione. La nostra è una formazione dinamica, trasversale, che tocca ogni collega in ogni segmento della nostra azienda. La nostra grande attenzione alle risorse umane ci ha portati lo scorso anno ad essere inseriti dal World Best Employers tra le prime 500 aziende al mondo per la qualità della vita lavorativa".